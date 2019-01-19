إجراء جديد.. الحجز التحفظي لكل سيارة لم تؤدي الضريبة قبل 31 يناير

ابتداء من يوم الجمعة فاتح فبراير المقبل، سيدخل إجراء جديد حيز التنفيذ، يقضي بالحجز التحفظي المباشر على السيارات التي لم تؤد ضريبتها قبل وقتها المحدد.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بنظام معلوماتي جديد، لاستخلاص الضريبة على السيارات، ابتداء من فاتح فبراير المقبل.

النظام الجديد، ينقل الملكية بشكل مباشر إلى الحجز التحفظي، بعد آخر يوم محدد كأجل أقصى لأداء الضريبة، وهو 31 يناير الجاري.

وبالرغم من أداء الضريبة مع الغرامة، بعد 31 يناير، تظل السيارة رهن الحجز التحفظي، إثر نقل ملكية السيارة إلى الحجز التحفظي، وذلك من خلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل في استخلاص الضريبة على السيارات.

ويتوقع أن يخلف الإجراء الجديد متاعب لمالكي السيارات، خاصة بالنسبة للذين سيباشرون عملية البيع، حيث يصعب نقل الملكية من شخص لآخر، إذا كانت السيارة تحت الحجز التحفظي.