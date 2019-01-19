عادة ما يتم زيارة جزر المالديف الشهيرة، من أجل الاستمتاع بشواطئها المعروفة عالميا، ورمالها الذهبية والتي تعتبر الوجهة المفضلة لعشاق السياحة الشاطئية، خاصة بالنسبة للمشاهير ورجال المال والأعمال والطبقات الميسورة، لكن عائلة مغربية قصدت الجزيرة لغرض آخر، ربما هو الأول من نوعه.
فقد اختارت هذه العائلة أن تقيم حفل زفافها بهذه الجزيرة الشهيرة، ليس طبعا بالطقوس المحلية أو الغربية، بل بالأهازيج المغربية الشهيرة.
فلم يتنقل العروسان وعائلتهما للمالديف لوحدهما، بل رافقهما من يحيي العرس بالطريقة المغربية، من “نقافات”، وعازفون، والعمارية أيضا، التي طافت بها في أحد شواطئ الجزيرة، أما من غنى وأحيى حفل الزفاف فهو المغني الشعبي الشهير “عبد المغيث”.
إليكم فيديو لهذا الحفل الفريد من نوعه فوق رمال شواطئ المالدkيف، والذي غزا أبرز صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:
كانت هذه تفاصيل خبر “العمارية” فوق رمال شواطئ المالديف.. عرس مغربي في جزر المالديف يلهب “فايسوك” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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