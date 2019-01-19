بعد الفيديو الفاضح هل يتمّ توقيف نجل النائب السابق؟

علم موقع mtv أن نجل نائب سابق بقاعي ملاحق حاليّاً نتيجة دعوى زنى تقدّم بها رجلٌ ضدّ زوجته التي تربطها علاقة به، وقد تمكّن الزوج من تثبيت تهمته عبر فيديوهاتٍ وصور وتسجيلاتٍ فاضحة، خصوصاً بعد أن دسّ كاميرات مراقبة داخل سيّارة زوجته. إلا أنّ نجل النائب السابق متوارٍ عن الأنظار ويرفض المثول أمام الجهة الأمنيّة المختصّة. المصدر: MTV

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