التحالف العربي يبدأ إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم مليشيا الحوثي كمقاتلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه بدأ إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم مليشيا الحوثي الانقلابية كمقاتلين.

وأضاف التحالف، في بيان اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأشار إلى أن قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلمتهم لأهاليهم.



وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.