"تعالى حقق حلمك".. مبادرة رئاسية لتوفير 15 ألف فرصة عمل لشباب المنيا

اليوم السابع - كتب- محمود راغب



من أجل فرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة، تسعى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "تعالى حقق حلمك"، يوم الأحد المقبل، لتحقيق حلم آلاف الشباب بمحافظة المنيا.



حضور راغبى العمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء بالصالة المغطاة باستاد المنيا، بصورة المؤهل والسيرة الذاتية، وتتيح المبادرة تسجيلا نوعيا لذوى القدرات الخاصه لإتاحة فرص عمل مناسبة لهم.

المبادرة تسعى لتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب لضمان حياة كريمة، حيث تشمل أكثر من 12 ألف وظيفة تحت سقف واحد ، و أكثر من 2500 وظيفة...