شروط الحصول على مشروع "عربيتي" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، فتح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة باب التقدم للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة "عربيتي" في جميع الإدارات التموينية والمكاتب التابعة بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن التقديم على مشروع "عربيتي" بدأ يوم 15 يناير الجارى ويستمر حتى 15 فبراير المقبل، بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة السادسة من المشروع تقدم سيارات منها ما هو مبرد بالكامل، ونصف مبرد، ونصف بقالة، حمولة واحد طن.

وعن الشروط الواجب توافرها للحصول على "عربيتي" قال محافظ سوهاج إنها ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يتجاوز الـ50 سنة، أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو عالي، ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي مشروعات أخرى.

كما تضمنت الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم غير مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية، وأن يتمتع بحسن السمعة ونقاء صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وتأدية الخدمة العسكرية، وألا يكون عاملًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.