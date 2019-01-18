العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

الخليج 365/ بغدادأعلنت الخارجية الأردنية، أنه تم العثور اليوم على جثة شابة أردنية فقدت في مدينة اسطنبول التركية.

وقال مدير العمليات في الخارجية الأردنية ان "السلطات التركية المختصة أبلغت سفارة عمان في أنقرة بالعثور على جثة في مدينة اسطنبول"، مبينا انه "تم التحقق بأنها تعود لمواطنة أردنية".

وأضاف ان "الوزارة تتابع عبر سفارتها في أنقرة، وبالتنسيق مع السلطات التركية المختصة القضية، ومركز العمليات مستمر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن وأنقرة في التحقيق بملابسات الحادث".

