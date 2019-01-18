الان تتابع عاجل.. السودان.. تجدد التظاهرات في منطقة بري وسط الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فيسبوك ينفذ أكبر حملة تنظيف في روسيا «فيسبوك» يتعهد بتوسيع الشفافية في الدعاية السياسية تحدي السنوات العشر خطة فيسبوك الماكرة لسرقة المعلومات .. فهل خدع المشاهير؟ ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم

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