منازل قرية سامبوكا في صقلية للبيع بيورو واحد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت بلدة في جزيرة صقلية الإيطالية، أمس الخميس، منازل مهجورة فيها للبيع بيورو واحد فقط.

وأتى هذا الإعلان على لسان نائب رئيس بلدية بلدة سامبوكا شمالي جزيرة صقلية جوزيبي كاتشوبو، في تصريح صحفي.

وقال كاتشوبو إن عدد سكان البلدة يبلغ 6 آلاف نسمة، وهاجر أغلبهم إلى المدن الكبيرة، لتصبح العديد من منازل البلدة مهجورة وشبه مدمرة.

وأفاد أن "البلدية عرضت جميع البيوت القديمة للبيع بيورو واحد".

لكن كاتشوبو شدّد على أن للبلدية شرطا واحدا مقابل بيع المنزل الواحد بيورو واحد، وهو إنفاق المشتري على البيت الذي سيشتريه 17 ألف يورو على الأقل لترميمه خلال 3 أعوام.

وأشار إلى أن الزبون ملزم على رهن 5 آلاف يورو لدى البلدية، يستردها حين يفي بالشرط (إنفاق 17 ألف يورو).

ولفت نائب رئيس البلدية إلى أن بعض المنازل المعروضة للبيع مطلة على البحر، وتتراوح مساحتها بين 40 و150 مترا مربعا.

ويعرف أن سكان القرى والبلدات الصغيرة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول مطلة على البحر المتوسط، يغادرون قراهم وبلداتهم ويهاجرون إلى المدن.

ويزداد عدد المنازل المهجورة في القرى والبلدات في هذه البلدان، بسبب الهجرة، لتعرض للبيع لاحقا بأسعار زهيدة تتراوح بين 10 و20 ألف يورو.