رئيس جامعة عين شمس: نقل جزئي لتجارة وحقوق إلى العبور

عمرو ممدوح
أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أنه من المقرر افتتاح أول الكليات بفرع الجامعة الجديد، في مدينة العبور، مشيرا إلى أنه سيتم نقل كلية الحاسبات والمعلومات بالكامل إلى المقر الجديد بالعبور، العام القادم.
وأضاف "عزت" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم نقل جزئي لكليتي الحقوق والتجارة، من خلال نقل البرامج الخاصة بالكليتين، إلى فرع الجامعة الجديد، في مدينة العبور.
وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم نقل قسم الإعلام بكلية الآداب، إلى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الحالي، وتحويل القسم إلى كلية إعلام.
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