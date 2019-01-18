بالفيديو.. تعرف على معاقل الانتفاضة الإيرانية وأنشطتها الجزيئة

بمناسبة 20 يناير يوم تحرير مسعود رجوي عن سجون الشاه، كشفت المعارضة الإيرانية، عن معاقل الانتفاضة ونشاطاتها الجريئة ضد النظام في مختلف مدن إيران.



وحسب بيان المعارضة الإيرانية، تتواصل نشاطات أعضاء معاقل الانتفاضة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد ضد النظام الإيراني بزخم أكبر يومًا بعد يوم. وتؤدي هذه التحركات الجريئة إلى انهيار جدار الخوف والرعب الذي فرضه النظام على مناحي الحياة في إيران، الأمر الذي يخاف النظام منه بشدة. وفيما يلي جانب من التحركات التي جرت خلال الأيام الماضية:



قام أعضاء أحد معاقل الانتفاضة في طهران بلصق بوسترات تحمل صورة لمريم رجويكتب تحتها «مريم رجوي: تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات والانتفاضات لشرائح مختلفة جنبًا إلى جنب معاقل الانتفاضة حتى النصر النهائي».

كما قام أعضاء أحد معاقل الانتفاضة في مدينة رشت بكتابة شعارات «الموت لخامنئي والتحية لرجوي ولتسقط جمهورية الملالي- الموت للظلام والموت لحكم الملالي والموت لخامنئي والموت للدكتاتور والموت لمبدأ ولاية الفقيه» في مناطق مختلفة للمدينة.

قام أعضاء معقل الانتفاضة 456 في سلماس (آذربيجان الغربية) بتخريب صور لخميني الدجال وخامنئي السفاح بوضع علامة ايكس عليها. ووضعوا منشورًا يتضمن «مسعود رجوي نقطة أمل الشعب الإيراني – الموت لخامنئي والتحية لرجوي» في الموقع.

أعضاء معقل الانتفاضة أشرف 950 في طهران هم الآخرون كتبوا شعارات على بوستر للولي الفقيه وهدموها. وقال أحد أعضاء المعقل: تحية لمجاهدي خلق ويحيا جيش التحرير الوطني الإيراني – الموت لخامنئي».

قام أعضاء أحد المعاقل للانتفاضة في طهران بكتابة شعار «اخجل يا سيد علي واترك الحكم». كما كتب ولصق منشوريحتوي على 10 مواد لمشروع مريم رجوي لإيران المستقبل من قبل أحد معاقل الانتفاضة في العاصمة طهران أيضًا. بالإضافة إلى كتابة شعار الموت لخامنئي في مختلف مناطق طهران من قبل أعضاء معقل ثالث.

وأما في خرم آباد فقام أعضاء معقل الانتفاضة بكتابة شعار الموت لخامنئي والتحية لرجوي في المدينة.

و في ورامين، قام أعضاء أحد المعاقل بكتابة شعار «التحية لرجوي والموت لخامنئي وتحيا مجاهدي خلق والموت لخامنئي الدجال» في أماكن مختلفة للمدينة.

وفي أصفهان قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 362 بكتابة شعار «لا للملا ولا للقزاق وطابت روحك يا مصدق والتحية لرجوي» على جدران المدينة بمناسبة ذكرى شهداء انتفاضة العام الماضي.

كتابة شعارات في سمنان وكرمانشاه وخاش وكرج وايذه

كتب شعار الموت لخامنئي من قبل أعضاء معقل الانتفاضة في سمنان في أماكن مختلفة للمدينة.

وفي كرمانشاه قام أعضاء معقل الانتفاضة شعار الموت لخامنئي على جدران المدينة.

أعضاء معاقل الانتفاضة في مدينة خاش كتبوا عبارة «مسعود رجوي: سقوط العدو اللاإنساني محتوم ونار الانتفاضات لا تخمد» على جدران المدينة.

تم كتابة شعار الموت لخامنئي والتحية لرجوي على جدران مدينة كرج.

مدينة إيذه هي الأخرى شهدت فعاليات للصق منشور «ليسقط حكم الملالي» من قبل معاقل الانتفاضة.





في حركة جريئة وعشية يوم 20 يناير ذكرى يوم تحرير مسعود رجوي من سجون الشاه في عام 1979، قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 991 بمدينة مشهد، يوم 14 يناير بإضرام النار في لوحة كبيرة تحمل صورة لخامنئي البغيض الولي الفقيه للنظام. وأعد أعضاء المعقل فيديو عن عملهم الثوري وأرسلوه وتركوا في الموقع منشورًا بعبارة «ليعلم خامنئي أنه سوف يسقط – تحية لرجوي – هنيئا للجميع يوم 20 يناير».

أعضاء معقل الانتفاضة رقم 500 في مدينة سبزوار، قاموا بتحرك جرئ بتاريخ 15 يناير وحرقوا صورا لخميني الدجال وخامنئي السفاح. كما رفعوا شعار الموت لخامنئي والتحية لرجوي.