كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال خلية هجوم منبج مرتبطة بالاستخبارات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات مجلس منبج العسكري اليوم الخميس، خلية يعتقد أنها تقف وراء الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء في المدينة، وقتل فيه 19 شخصاً بينهم أربعة أمريكيين.

وقالت مصادر محلية إن الأشخاص المعتقلين وعددهم سبعة، شكلوا خلية سرية لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في منطقة منبج الواقعة شمالي سوريا، تعمل بتوجيهات من المخابرات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، بحسب بيان صادر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وأضاف أن هؤلاء "اعترفوا بالعمل بتوجيه من الفصائل العاملة في عملية درع الفرات والاستخبارات التركية وعثر في حوزتهم على أسلحة ومتفجرات".

وتحدث المرصد من جهة أخرى عن وصول "فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) إلى منبج للتحقيق في التفجير" الأول من نوعه الذي يقتل فيه عناصر من التحالف ومرافقوهم.