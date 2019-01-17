إطلاق رواية أجنحة لرؤى الشيش | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

اليوم: الثلاثاء 22/ 01/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: متحف محمود درويش، رام الله

ينظم برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان بالتعاون مع متحف محمود درويش حفل لإطلاق رواية "أجنحة" للكاتبة الفلسطينية رؤى الشيش الحائزة على إشادة مع توصية بالنشر من قبل لجنة التحكيم في مسابقة الكاتب الشاب لعام 2017.

رؤى الشيش كاتبة فلسطينية ولدت عام 1992 لعائلة لاجئة تهجرت من قرية بيت عطاب قضاء القدس عام 1948، حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تقيم في مدينة بيت لحم

مسابقة الكاتب الشاب هي مسابقة أطلقتها مؤسسة عبد المحسن القطان ضمن برنامج الثقافة والفنون، حيث توفر المسابقة جائزة أولى في الرواية، والشعر، والقصة القصيرة، إضافة إلى نشر الأعمال الفائزة والتي توصي لجنة التحكيم بنشرها.

جاء في لجنة التحكيم في مسابقة الكاتب الشاب عن رواية "أجنحة" للكاتبة رؤى الشيش إنها محمولة على تخييل خصب غرائبي ومدهش، تتناول ثنائية الخير والشر تناولًا ثريًا، مفتوحًا على الإنساني، عابرًا للأزمنة والأمكنة. وتعتمد الرواية ثلاثة مسارب سردية، تبدو في البداية وكأنها مشتتة، لكنها سرعان ما تنجدل معاً عبر إدارة ذكية جدًا وواثقة، لتتكشف معها شخصيات تراجيدية ساحرة ومقنعة، تقدّم حوارًا عميقًا ومنعشًا."

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.