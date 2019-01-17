مقتل آية مصاروة بأستراليا: تحدثت مع شقيقتها لحظة اقتراف الجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل الشرطة الأسترالية التحقيق في ملابسات جريمة قتل الشابة آية سعيد مصاروة (23 عاما) من مدينة باقة الغربية التي اقترفت في المنطقة الواقعة شمال مدينة "ميلبورن" بالقرب من مركز تجاري، وعلى ما يبدو، تعرضت للقتل في محطة للقطار الكهربائي، حيث طاردها مجهول واعتدى عليها أمس، الأربعاء.

ونشرت الشرطة في ولاية فيكتوريا بأستراليا صورا من كاميرات المراقبة التي وثقت لحظاتها الأخيرة قبل وقوع الجريمة.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الأسترالية فإن الشابة كانت في طريق عودتها مساء بعد مشاهدتها عرضا فنيا في شمال ملبورن قبل أن تقتل ويعثر على جثتها قرب محطة القطار الكهربائي في مشارف المدينة.

ونشرت الشرطة الأسترالية كذلك صور قميص وقبعة عثر عليهما في مسرح الجريمة، وهما على ما يبدو، تعودان للمجرم القاتل.

ووجهت الشرطة نداء للجمهور بالمساعدة في فك لغز وملابسات جريمة قتل الشابة، والإبلاغ عن أي معلومات أو تفاصيل من شأنها أن تساعد في كشف ملابسات الجريمة.

آية مصاروة ضحية الجريمة آية مصاروة ضحية الجريمة

وذكرت الشرطة الأسترالية أن الضحية آية مصاروة "كانت تتحدث مع شقيقتها لحظة افتراف جريمة القتل، حيث سقط الهاتف الخليوي من يدها أثناء ذلك على الأرض، وسمعت شقيقتها ما جرى للحظات قبل أن تنقطع المكالمة. ولم تستطع شقيقتها التواصل مع المرحومة مجددا، فقامت بإبلاغ الشرطة التي شكلت طاقما يضم 30 محققا يعملون في ملف هذه الجريمة".

قميص وقبعة المجرم عثر عليهما في مسرح الجريمة قميص وقبعة المجرم عثر عليهما في مسرح الجريمة

ورجحت الشرطة أنه "من المؤكد أن هناك من رأى شخصا يرتدي هذه الملابس. نحن نؤمن أنه من الواجب الإنساني أن يبلغنا كل من رأى المجرم. هناك عائلة تعيش مصابا مأساويا اضطرت للقدوم من الطرف الآخر للعالم في هذه الظروف الصعبة، ونحن نريد أن نعطيهم إجابات".