شكرا لقرائتكم خبر عن عشية مسيرة الخرطوم.. «كسلا» تنضم للمتظاهرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ا ف ب (الخرطوم)
وأدى القسم أمس أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البشير عقب الأحداث التي شهدها السودان الأيام الماضية.
من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي، على لسان سفيره بالخرطوم جان ميشيل، بإصلاحات اقتصادية وسياسية، مؤكداً خلال لقائه مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم، استعداده لمساعدة السودان في الإصلاح، وقال «نود أن نعرف ماهية الإصلاحات التي ستتم، لأنه من الواضح أنه لا يوجد حل أمني مستدام».
وأبدى تطلعه لرؤية مخرجات لجنة التحقيق حول الوفيات في التظاهرات، وأن تتم معاقبة الذين خرقوا القانون.
وأضاف «لاحظنا أن الحكومة ظلت تكرر أن حق التظاهر مكفول بالدستور، وهذا الحق يجب أن يتم بدون عنف وبضبط النفس واحترام الحقوق».
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