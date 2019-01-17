تعليق الدراسة بالجوف.. والدفاع المدنى يستعرض ثلوج مرتفعات تبوك

السعوديه ليندا سليم

علقت كلية التقنية بمنطقة الجوف بفروعها ، الدراسة غداً الخميس نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع فروع الكلية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بنين وبنات ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والموظفين .

كما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري ، أنه بناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من استمرار الرياح

السطحية المثيرة للأتربة وكذلك عن احتمالية تساقط خفيف للثلوج مع وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ثلاث درجات تحت الصفر المئوي يومي الجمعة والسبت المقبلين .

وأضاف : يؤكد الدفاع المدني للجميع أن الفرق الميدانية تتابع هذه المتغيرات الجوية وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ - لاقدر الله - وقد أعدت خطة شاملة للطوارىء استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج على بعض المراكز المتوقعة وخاصة في المناطق المرتفعة ( جبل اللوز - والظهر - علقان ) .

وناشد الشمري المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر للمحافظة على سلامتهم وعدم عبور الأودية والشعاب في حالة هطول الأمطار والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية أثناء وبعد تساقط الثلوج إذ إنه بعد ذوبان الجليد من أعالي الجبال تشكل خطرًا على القاطنين في أسفل الجبال ، كما يجب توخي الحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء بالتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة.

ونوه في ختام تصريحه بأهمية توفير التهوية المناسبة لمواد التدفئة من الحطب والكورسين عند استخدامها ، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها في المنزل ، لافتا النظر إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

