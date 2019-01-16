انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: وزير إسرائيلي يزور أحد أكبر المساجد التاريخية في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 16 يناير 2019 09:48 مساءً - زار وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، مسجد "محمد علي" الشهير وسط العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تطبيعية جديدة بين مصر و"إسرائيل".

وذكرت سفارة دولة الاحتلال لدى القاهرة أن زيارة شتاينتس، لأحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة، جاءت على هامش مشاركته في "منتدى غاز شرق المتوسط".

ونشرت السفارة في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي وهو في زيارة لمنطقة القلعة السياحية ومسجد "محمد علي".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية اتفاقاً لبلدان عدة على البحر الأبيض المتوسط، بينها "إسرائيل"، لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)"، بهدف تأسيس منظمة دولية "تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية".

وعقب الاجتماع، قال شتاينتس: "يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية أولى، وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن علاقات "تل أبيب" مع العالم العربي "تتوطد" أكثر من أي وقت مضى، وإن دولة إسلامية تقترب منهم.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تطبيعاً متزايداً في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي التقى بنيامين نتنياهو علناً أكثر من مرة.