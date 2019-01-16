على خطى رهف القنون.. أكاديمية كويتية تطلب اللجوء لأمريكا!

دبي - بواسطة محمد فارس فاطمة المطر © Albawaba.com قدمت بواسطة

روت أكاديمية كويتية تدعى فاطمة المطر تفاصيل رحلة إقدامها على اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميريكية حيث انتقلت للعيش هناك مع ابنتها.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" نشرت فاطمة، وهي أستاذة حقوق سابقة في جامعة الكويت، سلسلة تغريدات كشفت فيها تفاصيل الحادثة التي دفعتها لطلب اللجوء الى الولايات المتحدة الأمريكية.

هكذا كانت الكويت في الثمانينات

وقالت فاطمة في تغريدتها الأولى: "تم إحالتي للنيابة بسبب التغريدة المرفقة، نسبوا لي تُهمة الإساءة للذات الإلهية، و ازدراء الأديان، وسوء استخدام هاتف.. أحالوني للمحكمة لأنني طلبت من الله سيارة فراري وحقوق مساوية للرجل!.. لم أعد أحتمل هذا المجتمع الكريه المنافق، لم أعد أؤمن بوطن يتفنن في سجن شعبه."

التغريدة المرفقة ادعت فيها بأنها أجرت حوارًا خياليًا مع الله طلبت فيه سيارة فيراري نشرتها في 15 أكتوبر الماضي. (حسب قولها)

وقالت في التغريدة الثانية: "رحلت للولايات المتحدة مع ابنتي، طلبت اللجوء، تم وضعنا في مركز خاص للاجئين لمدة أسبوعين، تم التعامل معنا بكل طيب واحترام وتقدير، لكن لم يكن مسموحًا لي باستخدام الهاتف أو "اللاب توب" إلى أن يتم البت بقرار أحقيتنا باللجوء... خصصوا لي محامية ماهرة من دون أتعاب أو مقابل مادي!"

وكتبت في التغريدة الثالثة: "سعيدة جدًا بأنني سأبدأ حياة جديدة في بلد جميل راق، يؤمن بقيمة وكرامة الإنسان.. مبدية سعادتها لأن انبتها.. ستحصل على فرص أفضل في الحياة".

وأثارت تغريدات المطر موجة من ردود الأفعال على "تويتر" بين مؤيدٍ بدعوى حرية ابداء الرأي، وغالبية مستنكرة شددت على ضرورة احترام قوانين أي بلد تعيش فيه سواء الكويت أو الولايات المتحدة حيث تريد أن تهاجر، فضلُا عن احترام حريات ومعتقدات الآخرين وعدم الاساءة للأديان والطقوس باعتبارها احدى الشرائع العالمية قبل ان تكون القضية دينية.

وكانت المطر قادت وشاركت في الآونة الاخيرة عددًا من النشاطات والتظاهرات آخرها اعتصام أقيم في ساحة الارادة احتجاجًا على منع وزارة الاعلام ولجنة الرقابة على الكتب مجموعة من المنشورات في معرض الكتاب، وآخر مؤيد لحقوق المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".

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