وسيم بقاعي… فنّان يُحوّل الخردة إلى تحف إبداعيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صنع الفنان الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، تصميمًا إبداعيًا، عبارة عن مجسم معدني ضخم بحجم وعلى شكل حصان عربي، في غاية الدقة والإتقان صنعه من الحديد والخردة من مخلّفات وقطع السيارات المعطلة.

ويبلغ وزن مجسم الحصان حوالي 600 كيلوغرام، بينما يبلغ ارتفاعه نحو 240 سنتمترا، فيما يبلغ طوله 260 سنتمترا.

(عرب 48) (عرب 48)

وقال الفنان وسيم بقاعي لموقع "عرب 48"، إن العمل على بناء المجسم استغرق بضعة أشهر، وهو واحد من بين 300 عمل فني من أعماله الإبداعية المتنوعة والمجسمات المنتشرة في عدة مواقع على طول البلاد وعرضها.

(عرب 48) (عرب 48)

يُذكر أن الفنان وسيم بقاعي لم يدرس الفنون أكاديميا، إلا أن لديه موهبةً، نمّاها عمله في مجال الحديد، وحول ذلك تحدث بقاعي موضحًا أنه يؤمن بأن موهبته فطرية، وأنها تطوّرت من خلال التجربة، وأن المعلم الأساسي لتطوير الموهبة هو الإصرار والعزيمة والاستفادة من الخبرات.