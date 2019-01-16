"الدخلة بلدي".. براءة زوج وأمه وشقيقته من هتك عرض عروسة ليلة زفافها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، ببراءة زوج وأمه وشقيقته من تهمة هتك عرض زوجته ليلة زفافهما، بعد بلاغ تقدمت به الزوجة تتهم زوجها وأسرته بفض غشاء بكارتها، وصدور حكم سابق ضدهم بالسجن 15عامًا.

كانت الزوجة تقدمت إلى هيئة المحكمة بطلب تنازل عن الشكوى أمام المستشار مصطفى سامي السيد هاشم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد السعيد، والمستشار أحمد محمد أحمد مرسي.

ونظرت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين الثلاثة الذين صدر ضدهم الحكم غيابيًا بالسجن 15 سنة لكل منهم، بعد أن حررت الزوجة ضدهم محضرًا بمركز الشرطة، تتهمهم بهتك عرضها وفض بكارتها بالقوة.

شمل أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاموا بالتعدي عليها بالضرب، وقام المتهمان الأول والثانية بشل حركتها وتمكين المتهمة الثالثة من فض غشاء بكارتها كرها عنها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وأنهم ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.

وبرّأت المحكمة كلا من "طارق ا." زوج المجني عليه، والمتهمة الثانية "م. ا." شقيقته والمتهمة الثالثة" ك. م." والدته وحماة المجني عليها " إسراء ع."