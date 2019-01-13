الرام: قتيل في اشتباك إثر مهاجمة مركز شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص، مساء اليوم الأحد، في اشتباك مسلح بين قوى الأمن الفلسطينية ومسلحين مجهولين في بلدة الرام قضاء القدس.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن الاشتباكات التي اندلعت مساء اليوم، استمرت حتى التاسعة والنصف.

وأفادت المصادر بأن مجهولين هاجموا مركزا للشرطة بالأسلحة الرشاشة، بحيث تم اعتقال أربعة وإصابة آخر برصاصة في الصدر.

فيما أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي إرزيقات، بأن مجهولين يستقلون مركبة أطلقوا النار على مركز شرطة الرام، ما أدى لإصابة مواطن بجروح حرجة، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ما لبث أن أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف أن "الشرطة ردت على مصادر النيران وباشرت التحقيق وتشديد إجراءاتها لملاحقة الجناة وإحضارهم"، وتابع إرزيقات أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة الرام لـ"حفظ الأمن".