عقيص: لوقف الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي

طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بوقف الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان "الجيوش الالكترونية نتمنّاها لتسويق العقيدة والفكر والإنجاز والرؤية".
وفي تصريح له أكد عقيص أن السياسة حوار ونقاش ان أمكنا، وإلا منافسة دائمة للخدمة، وهي ليست نقداً فارغاً، او استعراض للذاعة اللسان وسوداوية العقل، وبالطبع هي ليست شتيمة مجانيّة تُراكِم الأحقاد".
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