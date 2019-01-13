عقيص: لوقف الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي

طالب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ بوقف الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان "الجيوش الالكترونية نتمنّاها لتسويق العقيدة والفكر والإنجاز والرؤية".

وفي تصريح له أكد عقيص أن ال​سياسة​ حوار ونقاش ان أمكنا، وإلا منافسة دائمة للخدمة، وهي ليست نقداً فارغاً، او استعراض للذاعة اللسان وسوداوية العقل، وبالطبع هي ليست شتيمة مجانيّة تُراكِم الأحقاد".