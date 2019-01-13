بالصور- حملة لـ"تقليم الأشجار" بالمقابر تثير انتقادات الأهالي بمدينة كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أثارت حملة لمسؤولي الوحدة المحلية بمدينة كفر الشيخ، لـ"تقليم" الأشجار بمقابر العزبة الجديدة، انتقادات الأهالي متهمين إياهم بإزالة الأشجار.

وأرجع مسؤولو الوحدة المحلية، سبب الحملة لانتشار مخلفات الأشجار بالمقابر وعرقلة سير المواطنين في الدخول والخروج من المقابر.

واعتبر محمد بدوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والتكافل الاجتماعي في كفرالشيخ، إزالة الأشجار وقطعها جريمة بحق الطبيعة.

وأضاف بدوي في تصريحات لمصراوي، أن المسؤولين يقومون ببيع أخشاب الأشجار لأصحاب مقامير الفحم.

فيما قال ليلى حمدي العافي، ربة منزل، إن حملة إزالة الأشجار حولت المقابر لـ"خرابة" حيث كان يستظل بها زوار المقابر، كما أنها له جانب روحاني.

وأضافت العافي: "ما حدث انتهاكًا لحرمة الموتى، ويجب معاقبة مرتكبي جريمة إزالة الأشجار".

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، أن الحملة تهدف لتنظيف أشجار المقابر وتقليمها بعدما تدلت تلك الأفرع وأعاقت سير المواطنين داخلها.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "كنا نريد تنظيف المقابر ولا نهدف لاستغلال أخشاب تلك الأشجار".