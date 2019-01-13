فرقة رضا الاستعراضية في ضيافة دار أوبرا الاسكندرية لـ5 ليال.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تستضيف دار الأوبرا بالإسكندرية، غدًا الإثنين، فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة لقطاع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، في عروض تتجدد على مدار 5 ليال متتالية على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج العروض، مجموعة من أشهر الرقصات التى صممها الفنان محمود رضا، والموسيقى والألحان للموسيقار علي إسماعيل منها "غزل فى الريف، الفلاحين، الأقصر بلدنا، النوبة، الحجالة، الإسكندراني، العصاية، سماح النوبة، غريب الدار، والتنورة".

وفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية أسسها الفنان علي رضا وشقيقه الفنان محمود رضا عام 1959، وهي أول فرقة للفنون الشعبية بمصر اعتمدت على استعراضات الرقص الشعبي.

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