​"لنشرهم السلبية بين زملائهم".. محافظ كفر الشيخ يُوقف 3 أطباء عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، السبت، وقف 3 أطباء عن العمل لنشرهم الروح السلبية بين زملائهم، وإحالتهم للنيابة الإدارية.

وذكرت المحافظة في بيان لها في ساعة متأخرة من يوم السبت، أن القرار جاء لتقصير الأطباء الثلاثة في أداء وجبهم الوظيفي، ونشرهم الروح السلبية بين زملائهم في العمل، وعدم القيام بمهامهم خلال مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

والمحالون للتحقيق، هم: الطبيبان "م. أ"، و"ح.ح" بإدارة سيدى غازى الصحية، ضمن فريق عمل مبادرة 100 مليون صحة بالوحدة الصحية بالاتحاد بسيدى غازى، والطبيب "أ.س" الطبيب المسئول عن الفريق الطبي "2" بسخا، بإدارة كفرالشيخ الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور فيصل جودة، بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحسن معاملتهم وتحقيق الأنضباط الإدارى في العمل ومحاسبة المقصرين.