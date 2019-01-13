لحظة وصول الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا

وكالات وصلت الشابة السعودية الهاربة رهف محمد القنون إلى مدينة تورونتو الكندية، بعد منحها صفة لاجئة. واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في المطار الشابة السعودية الهاربة البالغة من العمر 18 عاما

والتي وصلت كندا قادمة من تايلاند عبر سيئول. واستدعت قضية القنون خلال الأسبوع الماضي اهتماما دوليا كبيرا إذ هربت الشابة من عائلتها أثناء الزيارة

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