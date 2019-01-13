سلاح الجو التابع لحفتر يستهدف مسلحين من المعارضة التشادية جنوب ليبيا

ذكرت مصادر ليبية مطلعة لـ"روسيا اليوم" أن القوات الجوية للجيش الوطني الليبي قصفت سيارة كانت تقل مجموعة مسلحين من المعارضة التشادية حاولت دخول الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر أن الضربة طالت منطقة تقع على الحدود بين ​السودان​ و​ليبيا​ وتشاد وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.

وفي غضون ذلك أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفه حفتر، بتحريك كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب من أجل التصدي للمعارضة التشادية في المنطقة.

وجرت هذه التطورات بعد أن اندلعت اشتباكات مسلحة صباح السبت في المناطق الحدودية الليبية الجنوبية بين المعارضة التشادية والمعارضة السودانية التابعة لقوات عملية "الكرامة" التي ينفذها الجيش الوطني الليبي.