ذكرت مصادر ليبية مطلعة لـ"روسيا اليوم" أن القوات الجوية للجيش الوطني الليبي قصفت سيارة كانت تقل مجموعة مسلحين من المعارضة التشادية حاولت دخول الأراضي الليبية.
وأوضحت المصادر أن الضربة طالت منطقة تقع على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.
وفي غضون ذلك أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفه حفتر، بتحريك كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب من أجل التصدي للمعارضة التشادية في المنطقة.
وجرت هذه التطورات بعد أن اندلعت اشتباكات مسلحة صباح السبت في المناطق الحدودية الليبية الجنوبية بين المعارضة التشادية والمعارضة السودانية التابعة لقوات عملية "الكرامة" التي ينفذها الجيش الوطني الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو التابع لحفتر يستهدف مسلحين من المعارضة التشادية جنوب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.