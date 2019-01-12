إصابة أم وأطفالها الثلاثة بانفجار قارورة غاز في طرابلس

ذكرت معلومات صحافية أن ​قارورة غاز​ انفجرت في أحد المنازل السكنية في ساحة الإيمان ب​طرابلس​، مما أدى إلى إصابة إمرأة وأطفالها الثلاثة، ونقلتهم سيارات الإسعاف التابعة لـ"الجمعية الطبية الإسلامية" إلى المستشفيات المجاورة.

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