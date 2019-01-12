كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعدما نشرت مقاطع لعلاقتهما الجنسية على الإنترنت.. خليجي يطالب بمحاكمة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن رجل كويتي اتهم زوجته التي تحمل الجنسية الآسيوية، بنشر مقاطع فيديو جنسية من علاقتهما الحميمية، ونشر الخصوصيات على مواقع الإنترنت.

وقال في دعوته أنها كانت تبيع تلك الفيديوهات لمواقع إباحية بمقابل مادي، مقدما الدلائل والبراهين التي تؤكد كلامه للمحكمة، بينما زوجته متغيبة.

وبحسب الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدر أمني، فإن الزوج اكتشف الأمر بعد أشهر من زواجهما، حيث وجد فيديوهات جنسية لعلاقتهما على مواقع متخصصة في الأعمال المنافية للآداب.

وقال الزوج في شكواه إن زوجته تتعامل مع آسيويين يشترون تلك المقاطع لعلاقتهما الخاصة، والتي صورتها الزوجة دون علمه، ليتم نشرها على المواقع الإباحية، فضلا عن عثوره على بعض الفيديوهات لهما والمرسلة لأشخاص لا يعرفهم الكويتي.

واجه الزوج، زوجته بما اكتشفه، فافتعلت معه مشكلة وأخذت تصرخ بشكل هستيري، ولجأت لسفارتها، وادعت أن الزوج اعتدى عليها بالضرب، وتريد الحماية اللازمة التي تؤمنها.

وأضاف المصدر، "الزوج قصد الجهات الأمنية، وقدّم شكوى رسمية بحق الهاربة أرفقها بما يملكه من أدلة وبراهين على سلوك زوجته الآسيوية وبعض المقاطع التي وجدها مصادفة في هاتف كانت تستخدمه، وجارٍ التحقق من الادعاءات التي تقدّم بها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأمنية بخصوص الواقعة".