القبض على سيدة تقود عصابة لتسفير العمالة بالخارج دون تصريح بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ألقت مباحث تأمين الطرق والمنافذ في الفيوم، اليوم السبت، القبض على عصابة تقودها سيدة لتسفير العمالة للخارج بدون ترخيص.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أشرف عبدالحفيظ وكيل إدارة الطرق والمنافذ بالمحافظة، بالقبض على "صبيحة ر. ش." 44 سنة، ربة منزل، بحيازتها 56 ألف جنيه سوداني، و18 جواز سفر أثناء محاولة العبور من أحد الأكمنة في منطقة مفارق جرزا الواقعة على طريق أسيوط الغربي في محيط مركز طامية.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة، أن المتهمه الأولى تقوم بإدارة مكتب تسفير عمالة بدون ترخيص بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأنها دائمة التردد على محافظة بني سويف لجلب العمالة وتسفيرهم لدولتي السودان وليبيا عبر عملاء متخصصين في الهجرة غير الشرعية مقابل أموال.

وألقي القبض على المتهمين، وجرى إحالتهم لنيابة مركز طامية، التي قررت مصادرة جوازات السفر و العملة السودانية ومباشرة التحقيقات.