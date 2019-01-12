انفجار قوي في العاصمة الفرنسية باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الفرنسية عن وقوع انفجار قوي في وسط العاصمة الفرنسية باريس، في مخبز في الدائرة التاسعة في باريس صباح السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة.

وقالت الشرطة إن حريقا اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حاليا فرضية تسرب للغاز.

وكانت هذه الصور الأولى لحادث الانفجار بوسط باريس.



