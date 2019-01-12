موجز الإمارات| تحذيرات الأرصاد الجوية .. «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية» .. حريق مصنع في «جبل علي»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

جولة صباحية في أهم الأخبار بدولة الإمارات ومنها تحذيرات الأرصاد بسبب التقلبات الجوية ، وخبر بدء إصدار شهادات الوفاة إليكترونياً ، بالإضافة للسيطرة على حريق مصنع بجبل علي.

وفيما يلي الأخبار بالتفاصيل :-

مركز الأرصاد يحذر من الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 48 كم/ساعة وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 6 إلى 8 قد يصل إلى 9 أقدام في العمق.(المصدر)

شرطة دبي تطلق خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع مركز نموذج دبي وبناة المدينة، خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية» بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين، وتعزيز التكامل بين الدوائر.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن الخدمة الذكية تنسجم مع التزام شرطة دبي الراسخ بـ «خطة دبي 2021» .

والدور المحوري في تحقيق أهداف استراتيجية المدينة الذكية الخاصة بالإمارة، مشيداً بتعاون القيادة العامة لشرطة دبي مع هيئة الصحة بدبي، في إطلاق خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية» التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد الجمهور وشرطة دبي وإيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعي لإسعاد الجمهور.

وأكد أن شرطة دبي تهدف لتطوير أفضل الممارسات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة احتياجات أفراد المجتمع، واختصار الوقت على المراجعين والتقليل من الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الدوائر والهيئات الحكومية.(المصدر)

السيطرة على حريق مصنع في جبل علي بلا إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق شبّ في أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك في جبل علي في دبي بالقرب من الدوار رقم 7، والنجاح في احتوائه ومنعه من الانتشار في المنشآت المجاورة من دون تسجيل أية إصابات أو وفيات، فيما الخسائر اقتصرت على المادية.

شارك في عمليات الإطفاء ثلاث فرق رئيسية من ثلاثة مراكز، هي مركز جبل علي ودبي للاستثمار ودبي باركس، إضافة إلى آليات مختلفة من مراكز أخرى في مكافحة النيران، بحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام دفاع مدني دبي، ومساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد راشد خليفة الفلاسي.

وحسب بيان صادر من إدارة الدفاع المدني بدبي أفاد بأنه ورد بلاغ في تمام الساعة 9:21 من صباح أمس إلى غرفة العمليات، وتوجه على الفور فريق المكافحة بقيادة العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث ضمن مؤشر الوصول المعمول به.(المصدر)