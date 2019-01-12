شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" يرافق اليوم وزير الآثار فى جولة بمشروع المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وفد من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم السبت، مشروع المتخف المصرى الكبير، للوقوف على آخر المستجدات، برفقة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

ويزور الوفد البرلمانى، فى ضوء الدعوة التى وجهها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار للجنة، واجهة رمسيس الزجاجية، مركز الترميم وقاعات العرض، وعدد من الأعمال الأخرى الجارية الآن فى موقع العمل، بمشاركة النواب.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، قد قال إن جملة تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير مليار دولار، وإن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الإرهاب سياسيا وأمنيا وثقافيا، وفى الفترة الماضية تم نقل 45 ألف قطعة آثار، أشهرها تمثال رمسيس، كما تم ترميم 40 ألف قطعة أخرى.