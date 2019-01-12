قرار جديد من مجلس تأديب جامعة المنصورة بشأن الطالب بطل فيديو «الحضن»

سالي نافع

أجل مجلس التأديب بجامعة المنصورة استكمال التحقيق مع بطل واقعة فيديو "الحضن" داخل الحرم الجامعى، لجلسة الإثنين المقبل وذلك بعد خروج الطالب على القيم الجامعية وقواعد الاحترام والقيم والأعراف الجامعية.

وبدأت الواقعة بتلقي رئيس كلية حقوق المنصورة، الدكتور شريف خاطر، مذكرة من أمن الجامعة تفيد "حضن" الطالب، لطالبة غير مقيدة بالجامعة أمام كلية آداب، مستنكرا سلوك الطالب داخل الحرم الجامعى.

وكان نشطاء موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر طالبا يحتضن طالبة داخل الحرم الجامعى ما أثار استياء رواد...