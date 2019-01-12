بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب ٨ أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - دمياط" بالقرب من مصنع المواسير.

استقبل مستشفى بورسعيد العام كلًا من: مصطفى عاطف رزق، ٢٣ عامًا، وأيمن فؤاد عبدالسميع، ٥٤ عام، ومحمد علي عبدالنبي، ٣٧ عامًا، ومحمود خالد عبد الحميد، ١٩ عامًا، وخالد جمال السيد، ٣٧ عامًا، وعبدالله محمود، ٢٠ عامًا، وإبراهيم فوزي بلال، ٣١ عامًا، وابراهيم محمد محمود، ٢٩ عامًا، مصابين بإصابات متوسط نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وفرز الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والباطنة والتمريض، المصابين وتقديم الخدمة الطبية الأولية للحالات، وتبين أن الحالة العامة متوسطة بين جروح وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.