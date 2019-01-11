رئيس الوزراء الكندي يرحب بالفتاة السعودية «المرتدة»

اليوم الجديد
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، منح اللجوء السياسي إلى المراهقة السعودية رهف القنون، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي هربت من أسرتها بزعم تعرضها لعنف أسري وادعت تركها للإسلام.
وقال ترودو، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية: "كندا قبلت طلب قدمته الأمم المتحدة بهذا الخصوص".
وأعلن رئيس مكتب الهجرة التايلاندي الفريق سوراشيت هاكبال، أن الشابة السعودية، غادرت البلاد باتجاه كندا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية.
وهربت رهف، من أسرتها في الكويت الى تايلاند في محاولة الذهاب إلى أستراليا...
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