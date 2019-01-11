انت الان تتابع تفاصيل خبر سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق البوسفور بإسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 11 يناير 2019 09:34 مساءً - عبرت سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية قادمة من البحر الأسود، في وقت تعيش فيه العلاقات الأمريكية التركية خلافاً بسبب المقاتلين الأكراد الموجودين شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أن السفينة الأمريكية "(USS Fort McHenry (LSD-43" دخلت مضيق البوسفور من البحر الأسود وتوجّهت إلى بحر مرمرة.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة قبل أيام، بعد أن رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في العاصمة التركية أنقرة؛ بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن حماية الأكراد في سوريا، وعدم رغبة واشنطن بأي تحرّك عسكري تركي ضدّهم في سوريا دون التنسيق معها.

وبحسب مسؤول أمريكي كبير تحدث لـ"واشنطن بوست" ورفض الكشف عن اسمه، فإن بولتون قدَّم وثيقة تتضمن سحب القوات الأمريكية من سوريا، غير أنه أصرَّ على موضوع حماية المقاتلين الأكراد، وأن القوات الأمريكية ستواصل مع حلفائها في سوريا شن الهجمات على مقاتلي "داعش" خلال فترة المغادرة المفترضة للقوات الأمريكية، وهو ما أغضب أردوغان ورفض مقابلته.