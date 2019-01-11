"الرقابة الإدارية" تضبط مسئولًا في مجلس مدينة طلخا متلبسًا بالرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، اليوم الجمعة، القبض على رئيس القسم الهندسي في الوحدة المحلية لقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، متلبسًا خلال تقاضية رشوة مالية مقابل الموافقة على بناء دور مخالف.

وتلقى العميد ياسر دنيا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بلاغًا يفيد بورود معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية أكدتها التحريات السرية بقيام "ر. ع."، مسئول الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية ببطرة بتقاضي مبالغ مالية من مواطنين بالوحدة المحلية مقابل تسهيل أعمال بناء مخالف.

واستصدر إذن النيابة العامة وتمكنت قوة من ضباط الهيئة من ضبطة متلبسًا بتقاضي رشوة مالية من أحد المواطنين نظير بناء دور مخالف بقرية بساط التابعة للوحدة المحلية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتلقيه الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة قرر محمد سعد ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.