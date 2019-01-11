الان تتابع السودان.. تجدد الاحتجاجات في الخرطوم.. والأمن ينسحب ويرفض مواجهة المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات تجددت تظاهرات عنيفة في شوارع العاصمة السودانية “الخرطوم”، اليوم الجمعة، وطارد المتظاهرون سيارات الدعم السريع المعززة بالذخيرة داخل شوارع العاصمة. وانسحبت القوات ورفضت التعامل مع المتظاهرين الذين جابوا الشوارع، فيما وقعت عمليات تكسير لبعض المحلات التجارية والمنشآت الحكومية.

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