لعدم سداد المديونيات.. قطع المياه عن محال وشقق في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتحصيل مستحقات ومديونيات الشركة لدى ملاك ومستأجري الوحدات السكنية والمحال التجارية بكافة أحياء الإسكندرية.

واستهدفت الحملات التي شارك فيها عدد كبير من المحصلين والمفتشين وقراء العدادات، مناطق الحضرة الجديدة وأبو قير وطوسون وجبل ناعسة والبياصة وغرب المفروزة.

وقال أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الحملات شملت قطع المياه ورفع العدادات عن المواطنين الممتنعين عن سداد قيمة فواتير الاستهلاك.

وأشار جابر، إلى أن مسئولي القطاع التجاري قاموا بتوعية أصحاب المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء الإسكندرية بضرورة التعاقد مع الشركة علي عدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أنه سيتم تكثيف الحملات على مدار شهرين في جميع أنحاء الإسكندرية، قائلًا: "نتعاون مع المواطن السكندري لتيسير جميع العقبات لإنهاء التعاقدات وسداد المتأخرات".