العربية: اعتصامات وهتافات من مساجد عدة في الخرطوم تطالب برحيل الحكومة

أفادت قناة "العربية" عن "انطلاق تظاهرات جديدة في أم درمان في العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة"، مشيرةً إلى أن "​اعتصامات​ وهتافات من مساجد عدة في العاصمة السودانية تطالب برحيل ​الحكومة​".

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