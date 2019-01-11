النشرة: مقتل إمرأة بعدما دهسها كميون في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن "كميون" نقل خارجي دهس امرأة كردية تدعة "قمر" تبلغ من العمر 45 عاماً بينما كانت تقوم ببيع المحارم الورقية قرب النادي الحسيني في النبطية، وإلى جانبها طفلتها التي تبلغ من العمر سنتين.
وقد نقلت الجثة إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث، وقد أوقفت صاحب الشاحنة المدعو أ. س.
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