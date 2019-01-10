الأمن المصري يفكك عبوة ناسفة أمام كنيسة في الإسكندرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأنبا بولس حليم، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن الشرطة فككت عبوة ناسفة تم العثور عليها على بعد 20 مترا من كنيسة العذراء بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.
وأكد أن أشخاصا أبلغوا عناصر الأمن المتواجدين في الموقع لتأمين الكنيسة عن وضع مجهولين حقيبة مشبوهة أمام محل تجاري قريب من الكنيسة.
ولفت الأنبا حليم إلى أنه "بعد تلقي هذه المعلومات، استعانت قوات الأمن بشرطة المفرقعات التي تعاملت مع الأمر وفككت العبوة".
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