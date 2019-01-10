طلاب الماجستير بـ"AUST" اطلقوا ندوة بعنوان "قوانين حماية المرأة بين التشريع والتطبيق"

اطلق طلاب الماجستير في ​الجامعة الاميركية​ للعلوم والتكنولوجيا فرع الاعلام في ​الاشرفية​ ندوة بعنوان "قوانين حماية ​المرأة​ بين التشريع والتطبيق" وتحت شعار "#ماطبّق عالقانون طبق القانون" برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون المرأة ​جان أوغاسبيان​، رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلّم​ ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، المحامية فاطمة الحاج ممثلة عن جمعية "كفى"، والمستشار الاستراتيجي للشبكة الوطنية للميثاق العالمي للامم المتحدة في ​لبنان​ حسن يونس.

وخلال الندوة شرح أوغاسبيان ابرز مشاريع القوانين التي عملت الوزارة عليها، فيما شارك العقيد مسلّم تجربة ​قوى الامن​ في حماية المرأة والدورات التي نظمها قوى الامن لتدريب العناصر على استراتيجية التحاور مع النساء المعنفات وغيرها من التدريبات.

وتخللت الندوة عرض لفيديو مصوّر اعده ​الطلاب​، وجلسة نقاشية سمحت للشباب بمشاركة ارائهم مع الجهات المعنية.