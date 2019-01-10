طلاب الماجستير بـ"AUST" اطلقوا ندوة بعنوان "قوانين حماية المرأة بين التشريع والتطبيق"

اطلق طلاب الماجستير في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا فرع الاعلام في الاشرفية ندوة بعنوان "قوانين حماية المرأة بين التشريع والتطبيق" وتحت شعار "#ماطبّق عالقانون طبق القانون" برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المحامية فاطمة الحاج ممثلة عن جمعية "كفى"، والمستشار الاستراتيجي للشبكة الوطنية للميثاق العالمي للامم المتحدة في لبنان حسن يونس.
وخلال الندوة شرح أوغاسبيان ابرز مشاريع القوانين التي عملت الوزارة عليها، فيما شارك العقيد مسلّم تجربة قوى الامن في حماية المرأة والدورات التي نظمها قوى الامن لتدريب العناصر على استراتيجية التحاور مع النساء المعنفات وغيرها من التدريبات.
وتخللت الندوة عرض لفيديو مصوّر اعده الطلاب، وجلسة نقاشية سمحت للشباب بمشاركة ارائهم مع الجهات المعنية.
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