صور.."مستقبل وطن" يطلق مجموعات تقوية ومنافذ بيع بالقاهرة والمنوفية والدقهلية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت فعاليات حزب مستقبل وطن، التى تهدف للوقوف بجانب المواطن المصرى، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية.

ففى محافظة القاهرة، أطلق حزب مستقبل وطن مجموعات تقوية لبعض الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بمدينة بدر، وذلك فى إطار رفع المعانة عن أولياء الأمور فى تحمل نفقات أنجالهم.