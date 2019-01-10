صور.."مستقبل وطن" يطلق مجموعات تقوية ومنافذ بيع بالقاهرة والمنوفية والدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت فعاليات حزب مستقبل وطن، التى تهدف للوقوف بجانب المواطن المصرى، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية.
ففى محافظة القاهرة، أطلق حزب مستقبل وطن مجموعات تقوية لبعض الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بمدينة بدر، وذلك فى إطار رفع المعانة عن أولياء الأمور فى تحمل نفقات أنجالهم.
وفى محافظه المنوفية، أقام حزب مستقبل وطن منفذًا لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بمدينة السادات.
وفى محافظة الدقهلية، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن ندوة توعوية حول كيفية تمويل المشروعات متناهية الصغر بمنطقة السلخانة بمدينة المنصورة، فضلاً عن توزيع 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بمركز ميت غمر، كما تم إقامة منفذ لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمدينة الجمالية.
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