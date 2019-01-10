بالصور والفيديو.. تفاصيل عملية حجز ما يقارب 14 طن من مخدر الحشيش بطنجة

كشف محمد أوعلا أوحتيت، والي أمن مدينة طنجة، عن تفاصيل حجز حوالي 14 طن من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة مقطورة، ومتوقفة حي بوخلف بمدينة طنجة.

وقال المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام أن عملية حجز هذه الكمية الكبيرة من مخدر الحشيش تمت بتنسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، بعد توصلها بمعلومات حول وجود شحنة جديدة لمخدر الحشيش في ملكية نفس شبكة الاتجار في المخدرات، والتي تم إيقاف شحنتها الأولى، الأسبوع الماضي في مطار طنجة المتوسطي.

وأضاف المتحدث أن الأبحاث والتحريات متواصلة لفك شفرات الشبكة، والأطر المدبرة، والعناصر المساهمة والمشاركة، للوصول إلى المعنيين بالأمر ووضع اليد عليهم تحت إشراف النيابة العامة.