شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع حاشد مؤيد للبشير في الخرطوم والشرطة السودانية تتصدى لتظاهرة مناهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

تجمع ألآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الأربعاء)، دعماً للرئيس عمر البشير الذي يواجه منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة.

وانتشر مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب والجنود وعناصر الأمن الذي حملوا رشاشات، في موقع التجمع في الساحة الخضراء، وهي مساحة واسعة ومفتوحة في المدينة.

وكان رجال ونساء وأطفال يحملون لافتات مؤيدة للبشير وصلوا إلى مكان التظاهرة في حافلات منذ الصباح الباكر.

وهذا أول تجمع يعقد في الخرطوم تأييداً للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات.

من جهة ثانية قالت مصادر طبية إن محتجاً توفي متأثراً بجراح أصيب بها خلال احتجاجات في مدينة أم درمان، اليوم.

وقالت المصادر لوكالة رويترز إن ستة آخرين يعالجون في المستشفى من إصابات بأعيرة نارية.

فيما نقلت وكالة السودان للأنباء عن مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة السودانية قوله إن مستشفى أم درمان لم يستقبل أي مصابين أو قتلى جراء احتجاجات اليوم.