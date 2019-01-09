إصابة شخص نتيجة سقوطه عن سقالة في طرابلس

تعرض شخص لحادث سقوط عن سقالة في منطقة ​باب الرمل​، ما أدى إلى إصابته في اليد ورضوض عديدة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى السلام​ للمعالجة.

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