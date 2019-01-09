كتب محمد عبد العظيم
استطاعت المملكة العربية السعودية، السيطرة على انتشار الحشرات مثل الصرصور والجراد وغيرها فى ساحات الحرم المكى فى مكة المكرمة، حيث وضعت الجهات المعنية خطط عاجلة لمواجهة هذه الحشرات بشكل عاجل والقضاء عليها، من خلال المتابعة الدورية لأعمال التطهير حتى يتم القضاء عليها بشكل كامل.
وفيما واصلت فرق الإصحاح البيئى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، العمل فى أعمال مكافحة "حشرة الجنادب السوداء"، على مدار الساعة وفى جميع أنحاء مكة المكرمة حتى يتم التخلص والقضاء عليها، سواء من خلال رشها أو تطهير مناهل و غرف تفتيش الصرف الصحي...
كانت هذه تفاصيل خبر "مكة" تعلن السيطرة على غزو الصراصير.. اعرف القصة الكاملة من الألف إلى الياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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