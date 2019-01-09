الحسيمة.. إحداث محكمة جديدة بـ”تارجيست” وتنصيب رئيسها ووكيل للملك ـ صور

تم، اليوم الثلاثاء، تدشين مقر المحكمة الإبتدائية الجديدة بمدينة تارجيست التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، حيث تم تنصيب كل من رئيس المحكمة الإبتدائية ووكيل الملك بها.

وحضر الحفل التدشيني كل من عامل إقليم الحسيمة، ورئيسي المحكمة الإبتدائية والإستئناف بمدينة الحسيمة، بالإضافة عدد من رجال القضاء ومسؤولين وفعاليات مدنية وعسكرية.

هذا، وتم تعيين عثمان الوكيلي وكيلا للملك بإبتدائية تارجيست، وعبد الصمد فسكي رئيسا بها، فيما يأتي إحداث مقر المحكمة الإبتدائية لمدينة تارجيست، للتخفيف من أعباء التنقل إلى مدينة الحسيمة، بالنسبة لساكنة دائرتي بلدتي كتامة وتارجيست والنواحي.

وتجدر الإشارة، إلى أن لائحة التعيينات جاءت بعد تقديم عدد من المقترحات التي تقدم بها المجلس في شأن تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بعدد من المحاكم الإبتدائية برسم الدورة العادية الأولى لسنة 2018، بين النيابة العامة والرئاسة.